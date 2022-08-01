Рита Исмайлова о разнице между оспой обезьян и натуральной оспой

Интервью с заместителем директора Центра по контролю за особо опасными инфекциями Минздрава Ритой Исмайловой

- Как известно, в некоторых странах мира зарегистрированы случаи заражения вирусом оспы обезьян. Рита ханым, давайте начнем с вопроса о том, что такое вирус оспы обезьян?

- Оспа обезьян – вирусное зоонозное заболевание (т.е. инфекция, передающаяся человеку от животных), симптомы которого схожи с клиническими проявлениями натуральной оспы, однако течение болезни в случае оспы обезьян обычно менее тяжелое. Вирус в основном встречается в тропических лесах Центральной и Западной Африки. Впервые он был обнаружен у обезьян в 1958 году, поэтому вирус получил официальное название «вирус обезьяньей оспы» («Monkeypox virus»).

Зоонозная передача вируса (от животного к человеку) происходит при непосредственном контакте с кровью, биологическими жидкостями или поврежденными кожными и слизистыми оболочками инфицированного животного.

- В чем разница между оспой обезьян и натуральной оспой?

- Клинические проявления оспы обезьян схожи с натуральной оспой – родственным вирусом рода ортопоксвирусов, объявленным полностью ликвидированным во всем мире в 1980 году. Натуральная оспа отличается большей заразностью и более высокой летальностью — на уровне 30 процентов случаев. По сравнению с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой форме.

Последний случай заражения оспой в естественных условиях был зарегистрирован в 1977 году. В 1980 году после глобальной кампании вакцинации оспа была полностью ликвидирована. Вакцинация натуральной вакциной против оспы на основе вируса коровьей оспы была прекращена 40 лет назад во всех странах.

На глобальном уровне разрабатываются новые вакцины, методы диагностики и противовирусные препараты для предотвращения заражения оспой. Благодаря всем этим препаратам он может быть полезен для контроля и профилактики вируса оспы обезьян.

- Каковы первые симптомы оспы обезьян?

- Прежде всего хочу отметить период высыпаний на коже, который обычно начинается через один–три дня после повышения температуры. Высыпания чаще концентрируются на лице и конечностях, чем на туловище. В основном они поражают лицо (в 95 процентах случаев), ладони и подошву стоп (в 75 процентах случаев). Кроме того, высыпаниям подвержены слизистые оболочки полости рта (70 процентов), гениталии (30 процентов), конъюнктивы (20 процентов), а также роговица глаз.

- Сколько длится инкубационный период вируса?

- Инкубационный период (промежуток между временем инфицирования и началом проявления симптомов) оспы обезьян обычно составляет от 6 до 13 дней, но может варьироваться от 5 до 21 дня.

В первые дни инкубационного периода (период инвазии продолжительностью 0-5 дней) могут проявляться такие симптомы, как высокая температура, сильная головная боль, лимфаденопатия (состояние, проявляющееся увеличением лимфатических узлов), боли в спине, миалгия (синдром боли в мышцах), сильная астения (психопатологическое состояние, характеризующееся слабостью, повышенной утомляемостью).

Лимфоденопатия является патогномоничным симптомом оспы обезьян по сравнению с другими болезнями со схожими первоначальными симптомами (ветряная оспа, корь, натуральная оспа).

- Как защитить себя от этой болезни?

- Хочу отметить, что на сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом оспы. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране находится под контролем и тщательно контролируется органами здравоохранения. В случае, если возникнут подозрения в занесении в Азербайджан оспы обезьян из других стран, в Центре по контролю за особо опасными инфекциями имеются все возможности для лабораторной диагностики случаев заболевания методом ПЦР.

Настоятельно рекомендую нашим гражданам носить медицинские маски и соблюдать правила гигиены в закрытых помещениях, а также использовать дезинфицирующие средства в общественных местах.

Надеемся, что соблюдая все эти правила, мы предотвратим распространение вируса в нашей стране.