Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за июль

БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане в период с 1 по 31 июля были обнаружены и обезврежены 578 противопехотных и 105 противотанковых мин, а также 1 028 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории площадью 6 903 га, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)