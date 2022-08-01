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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за июль

Общество Материалы 1 августа 2022 15:42 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за июль

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане в период с 1 по 31 июля были обнаружены и обезврежены 578 противопехотных и 105 противотанковых мин, а также 1 028 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории площадью 6 903 га, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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