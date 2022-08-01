В Азербайджане выявлено еще 102 случая заражения коронавирусом, вылечились 104 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 102 случая заражения коронавирусом, вылечились 104 человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 798 940 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 786 786 человек вылечились, 9 748 – скончались, число активных больных составляет 2 406.

За последние сутки в стране проведены 2 128 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 047 555.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)