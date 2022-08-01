БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 6 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1, вторую - 1, три и более - 4.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 818 011. Первую дозу вакцины получили 5 366 777, вторую - 4 857 890, три и более - 3 338 788, бустерную дозу после положительного результата теста - 254 556 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)