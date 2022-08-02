Военнослужащие, выложившие кадры в TikTok, уволены из рядов армии - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Установлено, что военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии младший сержант Фараджев Санан Мухаммед оглу и рядовой Байрамлы Юсиф Эльдар оглу, вопреки соответствующим приказам и распоряжениям руководства министерства обороны, во время несения службы пользовались смартфонами и делились фото- и видеоматериалами, связанными со службой, в своих личных аккаунтах в социальных сетях.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что Фараджев и Байрамлы были уволены из рядов армии в связи со служебным несоответствием.

В отношении военнослужащих, грубо нарушивших правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов в результате использования мобильных телефонов, будут приняты серьезные меры.

Отметим, что указанные военнослужащие поделились кадрами во время прямой трансляции в своих личных аккаунтах в социальной сети TikTok, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)