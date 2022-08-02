В Азербайджане выявлен еще 531 случай заражения коронавирусом, вылечились 294 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 531 случай заражения коронавирусом, 294 человека вылечились, четверо - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 799 471 случай заражения коронавирусной инфекцией, 787 080 человек вылечились, 9 752 – скончались, число активных больных составляет 2 639.

За последние сутки в стране проведены 3 950 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 051 505.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)