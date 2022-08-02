БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 195 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 377, вторую - 213, три и более - 1 368, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 237 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 820 206. Первую дозу вакцины получили 5 367 154, вторую - 4 858 103, три и более - 3 340 156, бустерную дозу после положительного результата теста - 254 793 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)