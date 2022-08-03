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В ракетно-артиллерийских войсках азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода (ВИДЕО)

Общество Материалы 3 августа 2022 10:28 (UTC +04:00)
В ракетно-артиллерийских войсках азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки, в подразделениях ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, подразделения, поднятые по тревоге, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли огневые позиции.

Основной целью занятий является совершенствование навыков командного состава по оперативному принятию решений, а также отработка вопросов управления огнем во взаимодействии с другими видами войск, развитие практических навыков военнослужащих, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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