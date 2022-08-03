Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-39, местами – 41, в горах ночью - 9-14, днем - 24-29 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)