В Азербайджане обнародованы итоги вступительного экзамена в военные лицеи

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал итоги вступительного экзамена в военные лицеи министерства обороны Азербайджана, проведенного 31 июля.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с его результатами по ссылке.

Они также могут узнать результаты экзамена, отправив со своего мобильного телефона код, указанный в пропускном листе, на номер 7727.

В экзамене ожидалось участие 1 735 человек. При этом 41 абитуриент на экзамен не явился.

С 5 августа ГЭЦ организует онлайн-процедуру рассмотрения апелляционных заявлений, связанных с результатами экзамена.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)