В Азербайджане за нарушение правил экзамена аннулированы результаты 12 человек

БАКУ /Trend/ - Из 25 340 человек (21278 человек по I группе, 4062 человека - по IV группе специальностей), которые должны были принять участие во вступительном экзамене, 468 (414 человек по I группе, 54 человека - по IV группе) на него не явились.

Об этом Trend сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Согласно информации, результаты 12 человек аннулированы за нарушение правил экзамена.

На вступительном экзамене самый высокий результат по I группе специальностей (400 баллов) показали 28 человек. Набрав 400 баллов на втором этапе экзамена, учащийся средней школы села Ранджберлер Агджабединского района показал самый высокий результат по I группе по сумме двух этапов. Он набрал 297,5 балла на первом этапе экзамена. Таким образом, самый высокий результат по I группе специальностей составил 697,5 балла.

По IV группе специальностей самый высокий результат (400 баллов) показали 10 человек. Выпускник средней школы №125 города Баку, набравший на первом этапе экзамена 300 баллов, на втором этапе набрал 400 баллов. По сумме двух этапов максимальный показатель составил 700 баллов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)