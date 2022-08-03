Назван самый высокий балл на вступительном экзамене в Азербайджане по IV группе специальностей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей, проведенных 21 июля 2022 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Об этом Trend сообщили в среду в ГЭЦ.

По IV группе специальностей самый высокий результат (400 баллов) показали 10 человек. Выпускник средней школы №125 города Баку, набравший на первом этапе экзамена 300 баллов, на втором этапе набрал 400 баллов. По сумме двух этапов максимальный показатель составил 700 баллов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)