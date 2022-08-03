Завершается строительство новой автодороги в обход города Лачин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является строительство новой автомобильной дороги в обход города Лачин.

Как сообщает в среду Trend, работы по строительству дороги, проводимые Государственным агентством автодорог Азербайджана, близятся к завершению.

В соответствии со «Строительными нормами и правилами» проводятся работы по строительству и расширению земляного полотна с использованием специальной техники. На участках, где завершены земляные работы, укладывается асфальтобетонное покрытие, наносятся горизонтальные линии разметки, в необходимых местах устанавливаются дорожные знаки и защитные ограждения.

Вдоль дороги, проходящей через территорию со сложным рельефом, осуществлено строительство различных искусственных сооружений в соответствии с проектом. Так, в необходимых местах построены бетонные кюветы, в 17 местах проведены круглые водопроводные трубы различного диаметра, в 36 местах - пластиковые трубы различного диаметра, построен четырехпролетный автомобильный мост длиной 149,5 метра и шириной 13,5 метра.

Все строительные работы выполняются под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности. Для завершения проекта новой дороги в район было привлечено необходимое количество рабочей силы.

Строительство новой автомобильной дороги в обход города Лачин началось в июле 2021 года. Общая протяженность дороги составляет 32 км (из них 10 км находится на территории Армении), она спроектирована в соответствии с III технической степенью. Ширина проезжей части дороги по проекту, с тремя полосами движения на спусках и двумя полосами движения на других участках составляет 7-10,5 метра, ширина земляного полотна - 12-15 метров, ширина плечевых участков - 2х2, 5 (5 м) метра.

(Перевод: Фидан Мустафаева)