БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 873 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 263, вторую - 140, три и более - 1 233, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 237 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 822 079. Первую дозу вакцины получили 5 367 417, вторую - 4 858 243, три и более - 3 341 389, бустерную дозу после положительного результата теста - 255 030 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)