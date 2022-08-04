Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидается погода в основном без осадков, однако ночью местами прогнозируются дожди, умеренный северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-27, днем - 32-37, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов тепла.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 33-38, в горах ночью - 9-14, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)