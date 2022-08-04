С летчиками ВВС Азербайджана проводятся занятия нового учебного периода (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки к учебному периоду 2022 года проводятся учебно-тренировочные полеты боевых самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Занятия проводятся с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам, говорится в сообщении.

В ходе занятий пилотами успешно выполняются задачи по взлету и посадке, отработке сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, а также ведению воздушной разведки.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)