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С летчиками ВВС Азербайджана проводятся занятия нового учебного периода (ВИДЕО)

Общество Материалы 4 августа 2022 13:05 (UTC +04:00)
С летчиками ВВС Азербайджана проводятся занятия нового учебного периода (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки к учебному периоду 2022 года проводятся учебно-тренировочные полеты боевых самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Занятия проводятся с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам, говорится в сообщении.

В ходе занятий пилотами успешно выполняются задачи по взлету и посадке, отработке сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, а также ведению воздушной разведки.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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