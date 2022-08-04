В азербайджанской акватории Каспия завершился очередной комплексный экологический мониторинг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской акватории Каспийского моря завершился очередной комплексный экологический мониторинг, проведенный экспедиционной группой в составе специалистов министерства экологии и природных ресурсов, институтов зоологии и физиологии на борту научно-исследовательского судна "Алиф Гаджиев".

Как сообщил Trend руководитель экспедиционной группы, начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов, в ходе мониторинга были изучены запасы осетровых, каспийских тюленей и других водных биологических ресурсов, проведены визуальные наблюдения за миграцией птиц.

"В девяти точках моря было отобрано 117 проб воды, зоопланктона, бентоса и донных отложений, изучено состояние атмосферного воздуха над морем, проведены гидрометеорологические измерения", - сказал Махмудов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)