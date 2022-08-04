Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Военно-морских сил азербайджанской армии принимают участие в учениях по противоминным мерам и водолазной подготовке, проходящих с 1 по 5 августа в румынском городе Констанца в рамках программы «Евразийское партнерство» с Соединенными Штатами Америки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Основной целью этих ежегодных учений является обсуждение и обмен опытом с партнерами по вопросам методов борьбы с минами, операций по обеспечению безопасности на море и защите инфраструктуры, а также налаживание профессионального сотрудничества.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)