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Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)

Общество Материалы 4 августа 2022 15:39 (UTC +04:00)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Представители Военно-морских сил азербайджанской армии принимают участие в учениях по противоминным мерам и водолазной подготовке, проходящих с 1 по 5 августа в румынском городе Констанца в рамках программы «Евразийское партнерство» с Соединенными Штатами Америки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Основной целью этих ежегодных учений является обсуждение и обмен опытом с партнерами по вопросам методов борьбы с минами, операций по обеспечению безопасности на море и защите инфраструктуры, а также налаживание профессионального сотрудничества.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
Представители ВМС Азербайджана принимают участие в международных учениях (ФОТО)
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