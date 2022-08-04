В Азербайджане выявлены еще 495 случаев заражения коронавирусом, вылечились 360 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 495 случаев заражения коронавирусом, 360 человек вылечились, трое - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 800 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 787 839 человек вылечились, 9 755 – скончались, число активных больных составляет 2 884.

За последние сутки в стране проведены 3 708 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 058 973.

(Перевод: Нубар Кулузаде)