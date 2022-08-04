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В Азербайджане выявлены еще 495 случаев заражения коронавирусом, вылечились 360 человек

Общество Материалы 4 августа 2022 16:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 495 случаев заражения коронавирусом, вылечились 360 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 495 случаев заражения коронавирусом, 360 человек вылечились, трое - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 800 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 787 839 человек вылечились, 9 755 – скончались, число активных больных составляет 2 884.

За последние сутки в стране проведены 3 708 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 058 973.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 495 случаев заражения коронавирусом, вылечились 360 человек
В Азербайджане выявлены еще 495 случаев заражения коронавирусом, вылечились 360 человек
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