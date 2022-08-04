В Азербайджане единовременные выплаты получат еще около 150 инвалидов войны (ФОТО)(Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 18:43)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на основании обращений инвалидов войны, документы которых отсутствуют в электронных системах и архивах, в соответствующие военно-врачебные комиссии, подтверждено право на получение единовременной выплаты еще около 150 человек и в ближайшие дни соответствующие средства будут перечислены на их банковские счета, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Азербайджана.

Согласно информации, в проактивном порядке назначены пособия уже до 11 тысячам инвалидов войны, на их банковские счета перечислено в общей сложности до 66,5 миллиона манатов.

Как отмечает министерство, ветераны подчеркивают, что предоставление единовременных выплат является очередным проявлением внимания Президента Ильхама Алиева к ним, выражая удовлетворение осуществляемыми в стране мерами социальной поддержки.

Отметим, что лица, которым не была назначена единовременная выплата в связи с отсутствием в электронных системах, а также в соответствующих архивах информации о ранении, полученной ими во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года, а также их наследники в случае смерти лица, имеющего право на получение единовременной выплаты, должны представить соответствующие документы для получения единовременной выплаты в порядке, указанном по ссылке: https://sosial.gov.az/post_576347.

(Перевод: Нубар Кулузаде)