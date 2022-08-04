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В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)

Общество Материалы 4 августа 2022 23:35 (UTC +04:00)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Очередной день проходящего в Шуше III Летнего лагеря диаспорской молодежи также был наполнен запоминающимися событиями.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в рамках программы организовано панельное заседание на тему «История независимости Азербайджана». На панельном заседании, проведенном под модераторством заместителя заведующего отделом Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Яхьи Бабанлы, выступили сотрудник Института востоковедения имени Зии Буньятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Солмаз Тохиди и депутат Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА, директор Института кавказоведения, доктор исторических наук, профессор Муса Гасымлы.

Докладчики говорили об истории независимости Азербайджанского государства, периоде Демократической Республики, о том, что национально-освободительная борьба нашего народа увенчалась утверждением государственной независимости, о пути, который привел нашу страну к блестящей Победе.

Деятели науки и культуры ответили на интересующие молодежь вопросы.

В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
В III Летнем лагере диаспорской молодежи состоялись интересные обсуждения, связанные с историей независимости (ФОТО)
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