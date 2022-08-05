В Баку прошла контрольная тренировка азербайджанских гимнасток-участниц предстоящих Игр исламской солидарности в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пятого августа в Национальной арене гимнастики в Баку прошла контрольная тренировка азербайджанских граций, которые представят нашу страну на соревнованиях по художественной гимнастике на предстоящих V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, сообщает в пятницу Trend.

V Игры исламской солидарности пройдут с 9 по 18 августа. Азербайджан на них представят спортсмены в трех гимнастических дисциплинах – художественной, спортивной и аэробной гимнастике.

В состав сборной Азербайджана по художественной гимнастке вошли: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в команду групповых упражнений - Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

На контрольной тренировке в Баку присутствовали замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года, заслуженный мастер спорта России, посол Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку 2019 года Яна Батыршина, представители спортивной общественности.

Вначале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Далее гимнастки представили свои программы. Они продемонстрировали артистизм и пластичность, выполнили сложные элементы, показали прекрасную технику в работе с предметами – лентой, обручем, мячом и булавами.

Упражнения спортсменки выполняли под бурные аплодисменты зрителей. На трибунах гимнасток поддерживали многочисленные болельщики, поклонники художественной гимнастики, а также совсем юные спортсменки.

Отметим, что в состав сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике на V Играх исламской солидарности вошли: Мансум Сафаров, Никита Симонов, Иван Тихонов, женской сборной: Милана Минаковская и Самира Гахраманова.

В составе сборной по аэробной гимнастике - Хошгедем Гулиева, Медина Мустафаева и Владимир Долматов.

Фото: ЗаурМустафаев.