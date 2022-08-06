В Азербайджане выявлены еще 452 случая заражения COVID-19, вылечились 403 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 452 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), вылечились 403 человека, пятеро скончались, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 801 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 788 612 человек вылечились, 9 760 - скончались, число активных больных составляет 3 098 человек.

За последние сутки в стране были проведены 3 750 тестов на COVID-19, а с начала пандемии — 7 066 158.