Генпрокуратура Азербайджана предупредила лиц, распространяющих ложные новости о военных действиях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана предупредила лиц, распространяющих ложные новости о военных действиях, сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре.

В сообщении отмечается, что жители города Баку Рустам Исмаилбейли и Фарид Гусейнов, житель Геранбойского района Эльмар Мамедов и житель Мингячевира Гюлай Эйвазова, совершившие вышеуказанные действия, были вызваны в прокуратуру и ознакомлены с действующим в этой сфере законодательством.

"Распространение ложной информации, создающей угрозу массового нарушения общественной безопасности и возникновения общественно опасных последствий, недопустимо в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации", - говорится в сообщении.

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