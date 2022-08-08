Генпрокуратура Азербайджана предупредила лиц, распространяющих ложные новости о военных действиях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана предупредила лиц, распространяющих ложные новости о военных действиях, сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре.

"В последние дни принимаются адекватные ответные меры в связи с обстрелами позиций азербайджанской армии из стрелкового оружия различного калибра членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. В целом азербайджанские медиа сдержанно относятся к происходящим событиям, учитывают важность и щепетильность вопроса, действуют на основании требований соответствующего законодательства.

В то же время в ряде случаев наблюдаются попытки пользователей соцсетей распространять ложную информацию, публиковать фейки или старые кадры, необоснованно актуализировать их", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что жители города Баку Рустам Исмаилбейли и Фарид Гусейнов, житель Геранбойского района Эльмар Мамедов и жительница Мингячевира Гюлай Эйвазова, совершившие вышеуказанные действия, были вызваны в прокуратуру и ознакомлены с действующим в этой сфере законодательством.

"Распространение ложной информации, создающей угрозу массового нарушения общественной безопасности и возникновения общественно опасных последствий, недопустимо в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации".

Согласно закону Азербайджанской Республики "О национальной безопасности", шаги, направленные на ослабление обороноспособности страны, считаются угрозой для нашего государства, и любые действия, способствующие этому, должны быть своевременно предотвращены.

Учитывая вышесказанное, в ходе беседы с указанными лицами им были разъяснены общественно опасные последствия их действий и сделано предупреждение, являющееся актом прокурорского воздействия в соответствии со статьей 22 закона Азербайджана "О прокуратуре", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)