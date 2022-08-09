Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северный ветер, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра ночью и утром в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)