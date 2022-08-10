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В Азербайджане граждане, принятые на первоначальный воинский учет, будут направляться на наркологическое обследование

Общество Материалы 10 августа 2022 10:04 (UTC +04:00)
В Азербайджане граждане, принятые на первоначальный воинский учет, будут направляться на наркологическое обследование

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БАКУ /Trend/ - Граждане, находящиеся в запасе Вооруженных сил Азербайджана, и принятые на первоначальный воинский учет, будут направляться, наряду с амбулаторным или стационарным медицинским обследованием, также на обязательное наркологическое обследование.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в изменении в соответствующие постановления Кабинета министров Азербайджана.

Так, гражданин, добровольно поступивший на военную службу (службу в органах), может быть направлен на обязательное наркологическое обследование. Также положение об обязательном наркологическом обследовании согласно соответствующему закону добавлено в порядок проверки здоровья субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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