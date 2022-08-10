Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ночью и утром местами туман, ожидается умеренный северо-восточный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-26, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Ночью и утром в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 12-17, днем - 18-23 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)