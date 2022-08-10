КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские тхэквондистки на V Играх исламской солидарности вышли в полуфинал.

Как сообщает в среду Trend, Фарида Азизова одержала победу над соперницей из Казахстана со счетом 2:0, Патимат Абакарова одержала досрочную победу нокаутом над соперницей из Нигерии.

На сегодня у азербайджанских спортсменов на Играх по одному «золоту», «серебру» и «бронзе».

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.