МВД Азербайджана опровергло слухи об увольнении полицейских, задержавших Сафара Мехтиева (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась новость об увольнении сотрудников дорожной полиции, задержавших экс-председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафара Мехтиева.

Как сказал Trend глава пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев, новость об увольнении сотрудников дорожной полиции из органов внутренних дел не имеет под собой никаких оснований.

«Эта информация не соответствует действительности», - сказал он.

Отметим, что несколько дней назад распространились кадры задержания автомобиля, за рулем которого находился бывший председатель ГТК Сафар Мехтиев. На кадрах видно, как он, выйдя из автомобиля марки Mercedes Galendevagen с государственным номерным знаком 90 АА 978, выразил свое недовольство сотрудникам полиции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)