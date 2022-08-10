Азербайджанские борцы вышли в финал V Игр исламской солидарности (Дополнено)

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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские борцы Абубакр Абакаров и Туран Байрамов вышли в финал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, Абакаров со счетом 7:6 обыграл турецкого спортсмена Османа Гочана, а Байрамов со счетом 11:0 - алжирского борца Абделькадера Иккала.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.