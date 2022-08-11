Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 13 видах спортивных соревнований Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 13 видах спортивных соревнований V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, это стендовая стрельба, атлетика, тхэквондо, борьба, волейбол, гандбол, паралимпийское плавание, паралимпийская стрельба из лука, настольный теннис, гимнастика, подъем штанги, паралимпийская атлетика и велогонка.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.