В Азербайджане состоится встреча религиозных лидеров стран Организации тюркских государств (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоится встреча религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств.

Об этом Trend сообщили в четверг в пресс-службе Управления мусульман Кавказа (УМК).

Как отмечается, 11 августа председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева.

Отметив, что возглавляемая Багдадом Амреевым организация проделала большую и ценную работу, председатель УМК рассказал о значении шагов, предпринятых в последние годы для укрепления тюркского единства, религиозно-духовных связях, которые развиваются и углубляются на основе исторических отношений дружбы и братства между государствами-членами Организации тюркских государств.

Аллахшукюр Пашазаде выразил благодарность организации, возглавляемой Амреевым, за поддержку, оказанную Азербайджану в дни 44-дневной войны, а также поблагодарил тюркские государства за решительное осуждение нападения на посольство Азербайджана в Лондоне.

Багдад Амреев, говоря о предстоящем ноябрьском саммите стран-членов Организации тюркских государств, проинформировал о повестке этой встречи в Узбекистане. Он также особо подчеркнул важность встречи мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации, которая состоится в октябре в Азербайджане.

Стороны обсудили также детали документа, который будет принят на октябрьской встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)