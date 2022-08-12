На ирано-азербайджанской границе произошла перестрелка, 1 человек ранен (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках обеспечения надежной охраны государственной границы, борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками Государственной пограничной службы предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджан.

Об этом сообщили Trend в пятницу в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Согласно информации, 12 августа в 01:55 на служебной территории погранзаставы близ села Деман Ярдымлинского района пограничным нарядом были замечены двое неизвестных, двигавшихся со стороны Ирана. Территория была немедленно перекрыта. Нарушители границы, проигнорировав законные требования пограничного наряда остановиться, открыли огонь из огнестрельного оружия, поставив под угрозу жизнь пограничников, и попытались скрыться.

В соответствии с требованиями закона "О государственной границе" пограничный наряд применил оружие. В результате один нарушитель был ранен и задержан, а другой, воспользовавшись темным временем суток, скрылся в направлении Ирана. Задержанному была оказана неотложная медицинская помощь и он был эвакуирован в больницу. В ходе предварительного расследования установлено, что задержанный - гражданин Ирана Надирзаде Агаджан Насир оглу, 1972 года рождения.

В результате поисковых работ, проведенных на местности, были обнаружены и изъяты сверток с 7 килограммами 935 граммами наркотического вещества (марихуана), один пистолет и патроны.

По данному факту Генеральной прокуратурой Азербайджана и Государственной пограничной службой продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)