Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию об операции в Джалилабаде (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о проведенной в Джалилабаде операции, сообщает Trend.

Согласно информации, в Джалилабадской центральной районной больнице Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре были проведены срочные оперативно-розыскные мероприятия на основании поступивших обращений о допущении должностных злоупотреблений в ходе выполнения ряда обязательств, связанных с вопросами социального обеспечения граждан.

"В ходе первичных оперативных мер были выявлены основания для подозрения в том, что врач-педиатр педиатрического отделения медицинского учреждения Шукюров Эмиль Закир оглу фальсифицировал истории болезни и другие медицинские документы, принадлежащие отдельным гражданам, в связи с назначением степеней инвалидности и пенсии, и представлял эти документы врачебной комиссии больницы, тем самым создав условия для назначения социальных пособий на незаконных основаниях. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) УК Азербайджана. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других обстоятельств, имеющих значение в рамках этого дела, и привлечение к ответственности лиц, совершивших противоправные действия", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)