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Самолет, выполнявший рейс Бишкек-Анталья, совершил внеплановую посадку в Баку

Общество Материалы 13 августа 2022 10:17 (UTC +04:00)
Самолет, выполнявший рейс Бишкек-Анталья, совершил внеплановую посадку в Баку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании "Turkish Airlines", выполнявшего рейс THY4055 Бишкек-Анталья, совершил внеплановую посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, причиной внеплановой посадки самолета Boeing B737 стал заработавший в багажном отделении датчик дыма.

Самолет совершил успешную посадку в бакинском аэропорту в 09:18.

В настоящее время технический персонал аэропорта проводит осмотр самолета.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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