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Азербайджанский борец греко-римского стиля прошел в полуфинал на Исламиаде

Общество Материалы 13 августа 2022 13:58 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец греко-римского стиля прошел в полуфинал на Исламиаде

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов прошел в полуфинал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, со счетом 4:1 он обыграл казахстанского спортсмена Ернара Фидахметова.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

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