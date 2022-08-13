Еще один азербайджанский борец выиграл «бронзу» на Исламиаде

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе Сабах Шариати выиграл бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, он со счётом 5:0 выиграл спортсмена из Казахстана Антона Савенко.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.