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Еще один азербайджанский борец выиграл «бронзу» на Исламиаде

Общество Материалы 13 августа 2022 21:01 (UTC +04:00)
Еще один азербайджанский борец выиграл «бронзу» на Исламиаде

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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе Сабах Шариати выиграл бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, он со счётом 5:0 выиграл спортсмена из Казахстана Антона Савенко.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

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