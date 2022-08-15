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Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 15 августа 2022 19:36 (UTC +04:00)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, он одержал победу над узбекским спортсменом Кемраном Нуриллаевым.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
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