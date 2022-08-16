Названо число плановых мест для приема в вузы Азербайджана на этот год (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 11:57)

БАКУ /Trend/ - В этом году для приема в вузы Азербайджана выделены 51 881 плановое место.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции в связи с началом процесса выбора специальностей в вузы.

Она отметила, что в этом году число выпускников на базе полного среднего образования составляет 92 699 человек.

"В прошлом году этот показатель составил 83 029. То есть в этом году выпускников на 9 670 человек больше. В текущем году для приема в вузы выделены 51 881 плановое место. В прошлом году это число составило 49 998. Так что в этом году выделено на 2 546 мест больше. Из общего числа плановых мест 23 627 выделены по госзаказу. Число плановых мест по госзаказу в этом году на 746 больше, чем в прошлом году", - добавила Аббасзаде.

(Перевод: Нубар Кулузаде)