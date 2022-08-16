В 2022 г. число мест по госзаказу в вузах Азербайджана увеличилось - ГЭЦ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В этом году увеличилось число мест по госзаказу в вузах Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции в связи с началом выбора специальностей в вузы.

По ее словам, в текущем году плановых мест по госзаказу выделено больше на 746 по сравнению с прошлым годом.

"Из них 673 относятся к I группе специальностей. Следует отметить, что в этом году более 5 тысяч человек подали документы для поступления в вузы по I группе специальностей”, - добавила Аббасзаде.

(Перевод: Нубар Кулузаде)