Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с поджогом армянами лесов в Лачине и Ходжалы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ряде СМИ и соцсетей распространены видео- и фотокадры, отражающие факты поджога армянами с помощью различных горючих материалов и веществ лесов, жилых домов с целью нанесения ущерба экосистеме Лачинского, Ходжалинского и других районов Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Отмечается, что в связи с этим следственным управлением Генеральной прокуратуры было немедленно начато расследование и проведены соответствующие процессуальные действия по установлению лиц, совершивших эти преступления.

"В ходе предварительного расследования установлено, что эти поджоги были совершены на территории Лачинского, Ходжалинского районов Азербайджана, в короткие сроки было предотвращено распространение огня на прилегающие территории. В связи с указанными фактами в следственном управлении возбуждено уголовное дело по статьям 282.1 (диверсия) и 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса АР. Будут приняты все соответствующие меры по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших экологический террор путем умышленного уничтожения лесов с многолетними деревьями, являющимися природным ресурсом, и грубо нарушившими требования Европейской конвенции “Об охране живой природы и природной среды” от 1979 года", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)