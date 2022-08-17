Генпрокуратура Азербайджана проводит расследование в связи с фото- и видеокадрами в соцсетях касательно сотрудников МЧС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана проводит расследование в связи с распространившимися в ряде СМИ и соцсетях фото- и видеокадрами касательно сотрудников МЧС.
Об этом сообщили Trend в среду в Генпрокуратуре.
Так, в ряде СМИ и соцсетях распространились фото- и видеокадры интимного характера касательно нескольких сотрудников МЧС Азербайджана.
Как отметили в Генпрокуратуре, в настоящее время в связи с указанными и другими подобными фактами проводятся в соответствии с требованиями законодательства необходимые процессуальные действия с началом соответствующего расследования и направлением запросов в ряд госорганов.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.
Генпрокуратура в очередной раз обращается к пользователям социальных сетей и представителям СМИ с призывом соблюдать нормы этики и законодательства, в частности в связи с подобными чувствительными темами, и не допускать высказываний, унижающих честь и достоинство людей.
(Перевод: Нубар Кулузаде)