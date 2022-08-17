В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении председателя Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана Надира Алиева и директора спортивно-оздоровительного клуба “Ясамал” Алика Гасанова, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

На основании поступившей информации о том, что председатель Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана Надир Алиев и директор спортивно-оздоровительного клуба “Ясамал” Алик Гасанов присвоили денежные средства, принадлежащие предпринимателям, под предлогом продажи территории стадиона "Мехсул”, ранее используемой тем же клубом, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.

Следствием были выявлены основания для подозрения в том, что Надир Алиев в предварительном сговоре с Аликом Гасановым сообщил отдельным предпринимателям о продаже за 5 миллионов 500 тысяч манатов территории стадиона площадью 1,26 гектара, находящегося по адресу проспект Гасан бека Зардаби, 69D в Ясамальском районе города Баку, якобы с целью строительства на этом участке высотного здания, получив от них задаток на общую сумму 900 тысяч манатов якобы для дачи взятки. Кроме того, в ходе следствия были выявлены основания для подозрения в том, что Алик Гасанов, работая на этой должности, тем же способом предложил продать территорию стадиона другому предпринимателю за 8 миллионов манатов, для чего якобы для дачи взятки и оформления соответствующей документации получил от него денежные средства на сумму 360 тысяч манатов.

На основании собранных в связи с указанными обстоятельствами доказательств Надир Алиев и Алик Гасанов были обвинены по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) и 32.4, 312.2 (повторное подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса, в их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)