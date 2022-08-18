Потушен лесной пожар вблизи центра отдыха "Галаалты" - МЧС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший в лесной местности вблизи центра отдыха "Галаалты", расположенного в Шабранском районе, потушен, сообщает Trend в четверг со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, в настоящее время, несмотря на жаркую и ветреную погоду, сотрудниками пожарной охраны МЧС, в том числе с использованием специальных альпинистских средств и снаряжения, проводятся работы по охлаждению в направлении от крепости Чираггала до центра отдыха “Галаалты”.

Сегодня утром замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев провел в “Галаалты” оперативное совещание в связи с произошедшими пожарами. В мероприятии приняли участие ответственные лица соответствующих структур МЧС, главы исполнительных властей Сиязанского и Шабранского районов, руководители правоохранительных органов, действующих в указанных районах. Было отмечено, что только за прошедший день по республике зарегистрированы 154 пожара, 38 из которых приходятся на северный регион. На совещании была обсуждена работа, проделанная для тушения и предотвращения распространения пожаров, даны соответствующие поручения по осуществлению неотложных мер.

Также замминистра встретился с гражданами, отдыхающими в центре отдыха” Галаалты". Он отметил, что были приняты соответствующие необходимые меры по предотвращению пожарной опасности, угрозы пожара нет.

В настоящее время замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится в северном регионе в связи с предотвращением пожаров. В борьбе с пожарами в этом регионе задействованы 600 человек из числа личного состава, около 80 единиц техники, 2 вертолета и 1 самолет-амфибия "BE 200 ÇS".

Отметим, что в настоящее время в тушении пожаров задействованы силы и спецтехника Государственной противопожарной службы МЧС, северного и северо-западного региональных центров, войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска, самолет-амфибия "BE 200 ÇS" и 2 вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники МВД, центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов, ОАО "Азерсу", соответствующих органов местной исполнительной власти.

Операции по тушению пожаров продолжаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде)