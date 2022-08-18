Задержан полковник, распространивший видео- и фотокадры, касающиеся сотрудников МЧС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Задержано лицо, распространявшее видео- и фотокадры, касающиеся сотрудников МЧС Азербайджана, сообщает Trend.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Азербайджана проводит расследование в связи с распространившимися в ряде СМИ и соцсетях фото- и видеокадрами касательно сотрудников МЧС.

Так, было выявлено, что помощник начальника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям полковник внутренней службы Заур Мирзоев установил на служебный компьютер скрытую камеру для осуществления видео- и фотосъемки с помощью специального программного обеспечения. Мирзоев своими действиями, выходящими за пределы его полномочий, нанес серьезный ущерб правам и законным интересам граждан, а также деловой репутации министерства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 156.2.1 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов) и 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, проведение предварительного расследования поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Заур Мирзоев 17 августа был задержан в качестве подозреваемого лица.

Следствие продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)