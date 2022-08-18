В Азербайджане выявлены еще 545 случаев заражения коронавирусом, вылечились 479 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 545 случаев заражения коронавирусом, 479 человек вылечились, 7 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 807 017 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 793 747 человек вылечились, 9 784 – скончались, число активных больных составляет 3 486.

За последние сутки в стране проведены 3 802 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 110 178.

(Перевод: Нубар Кулузаде)