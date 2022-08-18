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Военнослужащий азербайджанской армии скончался от огнестрельного ранения - минобороны (Дополнено)

Общество Материалы 18 августа 2022 19:13 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 19:07)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии Мирзоев Эльмар Эльчин оглу скончался от огнестрельного ранения.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"Подтверждаем факт смерти военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Мирзоева Эльмара Эльчин оглу от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.

По факту проводится расследование.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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