Военнослужащий азербайджанской армии скончался от огнестрельного ранения - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии Мирзоев Эльмар Эльчин оглу скончался от огнестрельного ранения.
Об этом, как сообщает в четверг Trend, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
"Подтверждаем факт смерти военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Мирзоева Эльмара Эльчин оглу от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.
По факту проводится расследование.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
(Перевод: Нубар Кулузаде)