В Азербайджане задержан подозреваемый в убийстве своего сослуживца военнослужащий (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Задержан военнослужащий азербайджанской армии Рзаев Бахруз Субхан оглу, подозреваемый в убийстве своего сослуживца Мирзоева Эльмара Эльчин оглу, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Генпрокуратуру.

Согласно информации, в Агдамской военной прокуратуре по факту смерти военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Мирзоева Эльмара Эльчин оглу в результате полученного огнестрельного ранения возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Следствием установлены основания для подозрения в совершении этого преступления военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы Рзаева Бахруза Субхан оглу.

Рзаев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

(Перевод: Нубар Кулузаде)