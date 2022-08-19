В Азербайджане определены верхние границы цен на муку и хлеб (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 10:07)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены верхние границы цен на муку и хлеб.

Верхний предел цены в Баку за мешок муки весом 50 кг - 40,70 маната. В соответствии с этим розничная цена традиционного (круглого) хлеба весом 500 граммов составит 55 гяпиков, весом 600 граммов - 65 гяпиков, розничная цена хлеба весом 650 граммов - 70 гяпиков.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в совместном заявлении крупных производителей муки и хлеба Азербайджана.

Новость обновляется